Сийярто анонсировал строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией

Будапешт и Белград скоро начнут строительство нефтепровода между странами, по нему Сербия сможет получать сырье, поступающее из РФ по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, в Венгрии нужно будет построить около 180 километров нефтепровода, а в Сербии — 120 километров, который пройдет от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Альдьо и Реске, а также контрольно-измерительную станцию на границе между двумя странами. Сийярто отметил, что необходимое для строительства технико-экономическое обоснование уже готово.

« Н е ф т е п р о в о д в н е с е т в к л а д в э н е р г о б е з о п а с н о с т ь о б е и х с т р а н . С в е н г е р с к о й с т о р о н ы э т о и н в е с т и ц и и в р а з м е р е п р и м е р н о 3 2 0 м и л л и о н о в е в р о , к о т о р ы е з а й м у т т р и г о д а , и в н а с т о я щ е е в р е м я м ы в е д е м п е р е г о в о р ы п о к о н т р а к т у , к о т о р ы й б у д е т г а р а н т и р о в а т ь и с п о л ь з о в а н и е э т о г о н о в о г о н е ф т е п р о в о д а » , — д о б а в и л о н .

Кроме того глава МИД указал, что его мощность составит около пяти миллионов тонн в год, что «может заполнить мощности сербских НПЗ».

Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявил, что строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года. Окончание работ намечено в 2027 году.