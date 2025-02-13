В США раскритиковали Трампа за звонок Путину

Президент США Дональд Трамп позвонил противнику Соединенных Штатов раньше, чем «американскому союзнику» — Украине, отметил сенатор-демократ Адам Шифф. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По его мнению, заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вступить в НАТО и вернуться к границам 2014 года, представляет собой «сдачу интересов [Киева] и наших собственных ещё до начала переговоров».

Сенатор от штата Иллинойс Тэмми Дакворт отметила, в свою очередь, что позиция Трампа по Украине именно такая, какая нужна президенту России Владимиру Путину.

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Бывший советник главы США Джон Болтон подчеркнул, что «Трамп, по сути, капитулировал перед Путиным ещё до начала переговоров».

Журналисты отметили, что европейские политики и военные также раскритиковали Трампа за беседу с российским коллегой. Так, председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала беседу лидеров «унижением для Европы».