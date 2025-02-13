Президент США Дональд Трамп никогда не согласится одномоментно снять санкции Запада с России и, вероятно, будет делать это поэтапно в качестве возможной "награды" за соблюдение потенциального соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет Asia Times.

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" Р о с с и я н е о д н о к р а т н о т р е б о в а л а о т м е н ы в с е х з а п а д н ы х с а н к ц и й , н о м о ж н о у т в е р ж д а т ь , ч т о " м а с т е р с д е л о к " Трамп никогда не согласится сделать это сразу, предпочтя вместо этого разработать план поэтапного снятия санкций в качестве награды за соблюдение Россией соглашения о прекращении огня, перемирии или мирного договора", - говорится в тексте.

По мнению авторов, Вашингтон мог бы снять санкции на российский экспорт нефти морским путем, чтобы убедить Москву в серьезности намерений по ослаблению давления на Россию. Кроме того, ЕС мог бы возобновить часть российского экспорта, говорится в тексте.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали санкции во время телефонной беседы. Он напомнил, что в Москве считают санкции незаконными.