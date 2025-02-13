Назван вероятный план Трампа по снятию санкций с России

Президент США Дональд Трамп никогда не согласится одномоментно снять санкции Запада с России и, вероятно, будет делать это поэтапно в качестве возможной "награды" за соблюдение потенциального соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет Asia Times.

Назван вероятный план Трампа по снятию санкций с России
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"Россия неоднократно требовала отмены всех западных санкций, но можно утверждать, что "мастер сделок" Трамп никогда не согласится сделать это сразу, предпочтя вместо этого разработать план поэтапного снятия санкций в качестве награды за соблюдение Россией соглашения о прекращении огня, перемирии или мирного договора", - говорится в тексте.

По мнению авторов, Вашингтон мог бы снять санкции на российский экспорт нефти морским путем, чтобы убедить Москву в серьезности намерений по ослаблению давления на Россию. Кроме того, ЕС мог бы возобновить часть российского экспорта, говорится в тексте.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали санкции во время телефонной беседы. Он напомнил, что в Москве считают санкции незаконными.

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