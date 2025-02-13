Шеф Пентагона ответил возмущенной Европе шуткой про лоха и дядю Сэма

Министр обороны США Пит Хегсет отверг критику европейских стран в адрес американской стратегии по отношению к России шуткой про дядю Сэма и лоха. Его слова передает Reuters.

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« Н е д о п у с к а й т е о ш и б о к , п р е з и д е н т Т р а м п н е п о з в о л и т н и к о м у п р е в р а т и т ь д я д ю С э м а ( п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы й о б р а з США — прим. «Ленты.ру») в дядю Лоха», — отметил шеф Пентагона, предостерегая европейские страны от подобного отношения к Вашингтону.

Хегсет добавил, что Европа должна нести основную ответственность за оборону на собственном континенте.

Глава Пентагона высказался об уступках России для старта переговоров по Украине

Ранее Хегсет отверг необходимость уступок от России для начала мирных переговоров.