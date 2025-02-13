Сенат США утвердил Кеннеди - младшего на пост главы Минздрава страны

Сенат США поддержал кандидатуру Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, 71-летний политик прошел процедурное голосование в Сенате (верхней палате американского Конгресса).

За его кандидатуру, предложенную президентом США Дональдом Трампом, выступили 52 сенатора, еще 48 проголосовали против, что, по словам журналистов, гарантирует Кеннеди-младшему утверждение в должности.

Журналисты отметили, что юрист-эколог Кеннеди - младший является сыном бывшего генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди, который был убит в 1968 году.

Напомним, что американские СМИ нередко критикуют чиновника за резкие высказывания. В частности, за слова о том, что вакцины якобы вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах начала происходить после широкого распространения антидепрессантов.

Ранее сообщалось, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава. Она обусловила это тем, что родственник чрезмерно «зависим от внимания и власти».