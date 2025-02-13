Песков раскрыл, кто будет принимать решение о составе переговорной группы по Украине

Решение о составе переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков раскрыл, кто будет принимать решение о составе переговорной группы по Украине
© ТАСС

Он отметил, что вопросы, касающиеся российской стороны, будут приняты Путиным.

«После того, как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим», добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что Путин призвал подождать начала рабочих контактов, которые развернутся в ближайшие дни.

«Сейчас после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения», заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп условились оперативно согласовать рабочую встречу в третьей стране.

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