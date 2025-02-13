Песков раскрыл, кто будет принимать решение о составе переговорной группы по Украине

Решение о составе переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что вопросы, касающиеся российской стороны, будут приняты Путиным.

« П о с л е т о г о , к а к в с е р е ш е н и я б у д у т п р и н я т ы н а э т о т с ч е т , р а з у м е е т с я , м ы о б э т о м с о о б щ и м » , — д о б а в и л Песков.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что Путин призвал подождать начала рабочих контактов, которые развернутся в ближайшие дни.

« С е й ч а с п о с л е т о г о , к а к л и д е р ы п р о д е м о н с т р и р о в а л и п о л и т и ч е с к у ю в о л ю и д а л и в с е н е о б х о д и м ы е п о р у ч е н и я с в о и м п о м о щ н и к а м д л я н а ч а л а р а б о ч и х к о н т а к т о в , н у ж н о ч у т ь - ч у т ь н а б р а т ь с я т е р п е н и я » , — з а к л ю ч и л Песков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп условились оперативно согласовать рабочую встречу в третьей стране.