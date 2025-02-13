Песков раскрыл, кто будет принимать решение о составе переговорной группы по Украине
Решение о составе переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что вопросы, касающиеся российской стороны, будут приняты Путиным.
«После того, как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим», — добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ указал, что Путин призвал подождать начала рабочих контактов, которые развернутся в ближайшие дни.
«Сейчас после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения», — заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп условились оперативно согласовать рабочую встречу в третьей стране.