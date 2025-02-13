Названа возможная дата завершения СВО

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут попытаться остановить украинский конфликт к Пасхе, сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского политика. По информации издания, в этом году Воскресение Христово православные и католики будут праздновать в один день — 20 апреля.

Еще одной датой вероятного окончания спецоперации газета назвала 9 мая, когда празднуется День Победы. Предполагается, что Путин захочет заключить сделку именно в такой «знаменательный день», поскольку в этом году будет отмечаться 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США усилят рабочие контакты в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились продолжить взаимодействие и ориентироваться на отдельную встречу.

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что предложения Запада к России касательно мирного урегулирования конфликта на Украине не должны сводиться к перемирию типа Минских соглашений. По его словам, это будет главным требованием Москвы к мирному соглашению. В противном случае есть риск возобновления конфликта, резюмировал эксперт.