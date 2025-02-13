Хегсет: для начала переговоров по Украине не нужны уступки России

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что какие-либо уступки от России для начала переговоров по Украине не требуются. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Пентагона высказался об уступках России для старта переговоров по Украине
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Глава оборонного ведомства уточнил, что в ходе дискуссии о том, какие требования следует выдвинуть к России, говорилось, что президент РФ Владимир Путин якобы должен пойти на уступки. В противном случае, отмечали участники консультаций, президент США Дональд Трамп не должен идти навстречу.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен [идти навстречу] — я отвергаю», — подчеркнул Хегсет.

Министр уточнил, что по итогам переговоров ни Россия, ни Украина не получат то, что хотят, в полном объеме.

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По его словам, важной частью переговоров об урегулировании конфликта на Украине должен быть реализм, которого раньше не хватало. Он добавил, что пример необходимого реализма — понимание того, что Украина не вернется к границам 2014 года.

Все переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут вестись как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским, констатировал Хегсет.

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