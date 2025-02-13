Ермак пожаловался на сложности в установлении отношений с командой Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что наладить тесное сотрудничество с командой президента США Дональда Трампа оказалось сложной задачей.

«Ермак... рассказал, что было «непросто» наладить тесные отношения с командой Трампа», — цитирует РИА Новости газету Financial Times.

Он также подчеркнул, что для восстановления таких же отношений, какие Киев имел с администрацией Джо Байдена, потребуется время.

Глава офиса Зеленского впервые поговорил со спецпредставителем Трампа по Украине

Ранее Ермак провёл переговоры с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.