Шеф Пентагона раскрыл часть повестки переговоров по Украине

Частью повестки переговоров об урегулировании украинского конфликта может стать тема объема финансовой помощи Киеву.

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Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

« Я д у м а ю , б у д е т с п р а в е д л и в о с к а з а т ь , ч т о в е щ и , п о д о б н ы е б у д у щ е й п о м о щ и , м е н ь ш е и л и б о л ь ш е , м о г л и б ы с т а т ь ч а с т ь ю п е р е г о в о р о в » , — с к а з а л г л а в а а м е р и к а н с к о г о М и н о б о р о н ы .

Также министр заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине не требуются уступки со стороны России. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

Ранее сообщалось, что Белый дом может предложить Украине корейский вариант решения конфликта.