Украинский язык сподвижника Зеленского вызвал хохот в Раде

Депутаты Верховной рады Украины расхохотались, слушая выступление руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на украинском языке. Об этом сообщает "Страна.ua", публикуя соответствующие кадры.

Как отмечает издание, Арахамия комментировал введение в Украине Национального дня молитвы.

В своей речи он заявил, что "общая инициатива, к сожалению, немножко запоздала". Последнее слово этой фразы в украинском исполнении Арахамии немедленно вызвало громкий хохот остальных депутатов. В частности, на кадрах видно, как за лицо от смеха схватился и спикер Рады Руслан Стефанчук.

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Однако Арахамия, несмотря на реакцию, без тени улыбки продолжил свою речь.

"Страна.ua" при этом назвала язык, на котором говорил депутат, "суржиком".

Ранее бывший советник офиса Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал, что офисе Владимира Зеленского все разговоры "за кадром" велись на русском языке.

Проблемы с украинским языком испытывают и военные ВСУ. Так, сдавшийся в плен Максим Рытиков рассказывал, что командование заставляло его разговаривать на украинском, который он вообще не понимает.