Генсек НАТО открестился от обещаний включить Украину в альянс

Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил на брифинге генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновник сделал ряд заявлений по текущей повестке на брифинге по итогам заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

« Т а к о й д о г о в о р е н н о с т и н и к о г д а н е б ы л о . Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО», — подчеркнул Рютте.

По его словам, речь всегда шла исключительно о необходимости гарантий безопасности для Украины.

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Рютте отметил также, что министры обороны входящих в НАТО государств приняли к сведению и обсудили инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

Генсек заметил, что в переговорах по Украине в обязательном порядке должен участвовать президент России Владимир Путин. Он добавил, что считает российского лидера «сильным переговорщиком».