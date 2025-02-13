Рютте: вступление Украины в НАТО никогда не было условием мира

Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил на брифинге генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек НАТО открестился от обещаний включить Украину в альянс
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По данным агентства, чиновник сделал ряд заявлений по текущей повестке на брифинге по итогам заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Такой договоренности никогда не было. Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО», — подчеркнул Рютте.

По его словам, речь всегда шла исключительно о необходимости гарантий безопасности для Украины.

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Рютте отметил также, что министры обороны входящих в НАТО государств приняли к сведению и обсудили инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

Генсек заметил, что в переговорах по Украине в обязательном порядке должен участвовать президент России Владимир Путин. Он добавил, что считает российского лидера «сильным переговорщиком».

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