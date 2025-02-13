В ВСУ назвали США «ненадежным партнером» после звонка Путину

Один из украинских офицеров назвал США «ненадежным партнером», а диалог Владимира Путина с Дональдом Трампом — разочарованием.

Об этом пишет газета Washington Post.

« О д и н в о е н н ы й о ф и ц е р н а з в а л США ненадежным партнером и сказал, что звонок стал «величайшим разочарованием от действий США», — указано в материале.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

13 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа создает впечатление начала дипломатического урегулирования конфликта.