Науседа опроверг слова Зеленского о скоплении российских войск у границы с Литвой

Президент Литвы Гитанас Науседа опроверг слова главы Украины Владимира Зеленского о скоплениях армии России у границы республики с Белоруссией.

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Его слова приводит Delfi.

« Х о ч у о ч е н ь ч е т к о з а я в и т ь : у б е л о р у с с к о - л и т о в с к о й г р а н и ц ы н и к а к о г о с к о п л е н и я а р м и и н е т » , — с к а з а л Н а у с е д а .

При этом он отметил, что это не исключает иных возможных сценариев. Каких именно, он не привел.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы может готовить нападение на Литву с территории Белоруссии. Подробностей этого президент Украины не привел.

Ранее Гитанас Науседа на фоне отключения стран Балтии от энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) попрощался с первым лидером СССР Владимиром Лениным и Россией. «До свидания, Россия, до свидания Ленин», — сказал по телефону президент Литвы.