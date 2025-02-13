Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком

Президент России Владимир Путин является «сильным переговорщиком».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

« У м е н я б ы л о м н о г о в с т р е ч с н и м в 2 0 1 0 - 2 0 1 4 г о д ы в м о е м п р е ж н е м к а ч е с т в е ( п р е м ь е р - м и н и с т р а Н и д е р л а н д о в . — « Г а з е т а . R u » ) . О н с и л ь н ы й п е р е г о в о р щ и к и н е п р е д с к а з у е м » , — с к а з а л г е н с е к .

Он отметил, что участие российского лидера в переговорах по урегулированию украинского конфликта необходимо для достижения мира.

13 февраля Рютте заявил, что Североатлантический альянс «абсолютно поддерживает» мирные переговоры по решению конфликта на Украине. По его словам, недавний телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.