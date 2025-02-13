Минфин США внес прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц

США внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в перечень подсанкционных лиц.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

« С л е д у ю щ е е л и ц о д о б а в л е н о в с а н к ц и о н н ы й п е р е ч е н ь у п р а в л е н и я п о к о н т р о л ю з а и н о с т р а н н ы м и а к т и в а м и ( O F A C ) : Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — говорится в тексте.

Отмечается, что прокурор МУС имеет гражданство Великобритании.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В документе отмечалось, что под меры попадут те, кто ответственен за «нарушения МУС». Часть из санкций включает в себя блокировку собственности, активов и запрет на въезд в США. Позже стало известно, что под ограничения попал прокурор МУС Карим Хан. В Международном уголовном суде данное решение осудили, заявив, что «продолжат выполнять свой судебный мандат в интересах миллионов невинных пострадавших в результате зверств».