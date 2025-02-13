Минфин США внес прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц
США внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в перечень подсанкционных лиц.
Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
«Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — говорится в тексте.
Отмечается, что прокурор МУС имеет гражданство Великобритании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В документе отмечалось, что под меры попадут те, кто ответственен за «нарушения МУС». Часть из санкций включает в себя блокировку собственности, активов и запрет на въезд в США. Позже стало известно, что под ограничения попал прокурор МУС Карим Хан. В Международном уголовном суде данное решение осудили, заявив, что «продолжат выполнять свой судебный мандат в интересах миллионов невинных пострадавших в результате зверств».