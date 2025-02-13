В Германии назвали «унижением Европы» беседу Трампа с Путиным

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стала "унижением для Европы". Ее слова приводит телеканал N-tv.

По ее словам, нет ничего плохого в беседе двух лидеров, однако Украина, как и Европа, не были проинформированы о планах Трампа связаться с Путиным. Она считает, что президент США хочет вести переговоры об Украине "без ее присутствия и присутствия европейцев".

"Германия под руководством Олафа Шольца также потерпела полный провал в реализации настоящего поворотного момента. Теперь мы расплачиваемся за это", - посетовала Штрак-Циммерманн.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Фицо обратился с призывом к Евросоюзу после разговора Путина и Трампа

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за "устранение первопричин конфликта" и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.