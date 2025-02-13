В офисе Зеленского заявили о старте переговоров с США по редкоземельным металлам
Переговоры между Украиной и администрацией президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам только начинаются, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Это предложение, которое привезено из Вашингтона, и украинские предложения по нашим полезным ископаемым… Этот переговорный трек только начинается», — приводит РИА Новости слова Лещенко.
По мнению Лещенко, типичное украинское нетерпение может обернуться негативными последствиями.
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Он отметил, что стороны ещё не провели полноценные переговоры, а состоялись лишь ознакомительные беседы и первый визит представителя администрации США на Украину.
Ранее CNN сообщал, что Зеленский не стал подписывать соглашение с США по редкоземельным металлам.