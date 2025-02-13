В Швеции взяли под стражу подозреваемого в подготовке теракта

Стокгольмский окружной суд принял решение о заключении под стражу 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта.

Он был задержан полицией безопасности СЕПО во вторник, сообщает телеканал SVT.

В 2022 году молодой человек принимал участие в беспорядках в городе Линчёпинг в связи с акцией с сожжением Корана, после чего был осужден за неповиновение полиции. Ранее он также был осужден за грабеж и преступления, связанные с наркотиками.

На этот раз прокуратура потребовала взятия его под стражу, так как он подозревается в подготовке к совершению террористического преступления, участии в террористической организации, покушении на убийство и подготовке к совершению тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ. Подготовка к теракту была начата в августе 2024 года. По данным СЕПО, дело связано с экстремизмом.