Орбан высказался о будущих отношениях России и Запада

Россия не вернется к прежним отношениям с Западом, так как не простит ему враждебности из-за конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Политик объяснил, что западные государства пытались добиться политической изоляции России и «убить ее экономически» — между тем, оказывая широкую поддержку Украине.

Орбан высказался об умении Путина держать слово

По словам венгерского премьера, это подтолкнуло Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем — в частности, в экономической и военной областях.

« М ы д о п у с т и л и и с т о р и ч е с к у ю о ш и б к у , п о с л е д с т в и я к о т о р о й б у д у т ч у в с т в о в а т ь с я е щ е в т е ч е н и е с т о л е т и я » , — у т о ч н и л Орбан.

Ранее политик подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда держал слово.