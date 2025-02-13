На Западе указали на важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

Ирландский журналист указал на важную деталь в заявлениях Трампа о Путине
Глава США Дональд Трамп с уважением отзывается о президенте России Владимире Путине, заметил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, высказывания Трампа резко контрастируют с заявлениями бывшего американского президента Джо Байдена.
«Вопиюще невежественная и театральная манера режима Байдена обзываться уже в прошлом», — подчеркнул журналист.
Напомним, что Путин и Трамп вчера провели длительные телефонные переговоры. После них американский лидер сообщил, что имел «очень хорошую беседу». Кроме того, он поблагодарил российскую сторону за «время и усилия, которые он посвятил этому разговору».