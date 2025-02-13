На Западе указали на важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

Глава США Дональд Трамп с уважением отзывается о президенте России Владимире Путине, заметил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, высказывания Трампа резко контрастируют с заявлениями бывшего американского президента Джо Байдена.

« В о п и ю щ е н е в е ж е с т в е н н а я и т е а т р а л ь н а я м а н е р а р е ж и м а Байдена обзываться уже в прошлом», — подчеркнул журналист.

Напомним, что Путин и Трамп вчера провели длительные телефонные переговоры. После них американский лидер сообщил, что имел «очень хорошую беседу». Кроме того, он поблагодарил российскую сторону за «время и усилия, которые он посвятил этому разговору».