Саудовская Аравия согласилась провести переговоры Путина и Трампа

Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на своей территории. Об этом заявило министерство иностранных дел королевства в социальной сети X (бывший Twitter).

« К о р о л е в с т в о п р и в е т с т в у е т п р о в е д е н и е с а м м и т а в С а у д о в с к о й А р а в и и и п о д т в е р ж д а е т с в о и п о с т о я н н ы е у с и л и я п о д о с т и ж е н и ю м и р а м е ж д у Р о с с и е й и Украиной», — говорится в сообщении.

Трамп и Путин провели переговоры

13 февраля сообщалось, что Саудовская Аравия еще не начинала подготовку ко встрече между Путиным и Трампом. Дата встречи двух лидеров еще не определена, отмечало министерство информации королевства.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.