Фицо обратился с призывом к Евросоюзу после разговора Путина и Трампа

Евросоюзу следует протрезветь от военного безумия после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. С таким призывом выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он указал, что после разговора с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и сообщил ему о том, что его ждет, например «что-то такое невообразимое, как демократические выборы». При этом, по словам Фицо, в ЕС, председателю ЕС, ЕК и Европарламента «не звонил никто»,

«Европейский союз должен будет быстро протрезветь от военного безумия и понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе он двигается к глубокому кризису», — отметил словацкий премьер.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. В частности, в рамках беседы главы РФ и США обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и урегулирование ситуации на Украине. После разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому. По словам президента США, беседа прошла «очень хорошо».