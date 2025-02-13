Украине не очень приятно, что президент США Дональд Трамп сначала позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, а только потом связался с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский, его цитирует издание «Суспильне». Он также отметил, что не считает очередность звонков вопросом приоритета.

Я н е в о с п р и н и м а ю э т о к а к п р и о р и т е т , ч т о о н с н а ч а л а п о г о в о р и л с РФ. Хотя на самом деле это не очень приятно, — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта также должны страны Европы. Он добавил, что Украина также не согласится на мир без участия Киева.

В России прокомментировали предложение Китая провести встречу Трампа и Путина

Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сказал, что украинцы не представляют «реальный объем катастрофы», который ожидает Киев на фоне переговоров Путина и Трампа. По его словам, Украину ожидает раздел, к которому присоединятся и страны Евросоюза, после того как пару месяцев «поизображают цивилизованных».