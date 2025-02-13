Фицо: Трамп может попросить Киев вернуть полученное при Байдене
По итогам урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории и минеральные богатства, но и может оказаться должна вернуть США все, что получила при бывшем президенте страны Джо Байдене. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.
Он уверен, что нынешний президент США Дональд Трамп попросит от Украины «назад все, что во время поддержки давал ей Байден».
«Он заставит Европу брать от США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5% ВВП, так пусть любезно забудут о пятой статье в договоре о НАТО. Президенту России Владимиру Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО», — добавил Фицо.
Сама же Украина, по его словам, «потеряет треть территории, минеральные богатства, никогда не вступит в альянс и на ее территории будут находиться иностранные армии».
Ранее Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине. Свои слова он объяснил «замечательными» переговорами с Путиным.