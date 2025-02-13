По итогам урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории и минеральные богатства, но и может оказаться должна вернуть США все, что получила при бывшем президенте страны Джо Байдене. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он уверен, что нынешний президент США Дональд Трамп попросит от Украины «назад все, что во время поддержки давал ей Байден».

« О н з а с т а в и т Е в р о п у б р а т ь о т США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5% ВВП, так пусть любезно забудут о пятой статье в договоре о НАТО. Президенту России Владимиру Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО», — добавил Фицо.

Сама же Украина, по его словам, «потеряет треть территории, минеральные богатства, никогда не вступит в альянс и на ее территории будут находиться иностранные армии».

Ранее Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине. Свои слова он объяснил «замечательными» переговорами с Путиным.