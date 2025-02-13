Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко*

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против экс-президента страны Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявив, что снимет их, если выведенные деньги вернут обратно в страну. Об этом сообщает «Общественное».

« Я п р о с т о у д и в л е н , ч т о р а н ь ш е ф и н м о н и т о р и н г н и ч е г о н а м н е п о к а з ы в а л . Я э т о г о н е в и д е л , а к а к б ы л о д о м е н я — с л о ж н о с к а з а т ь . С е й ч а с С л у ж б а б е з о п а с н о с т и и ф и н м о н и т о р и н г п о к а з ы в а ю т м и л л и а р д ы . И в с е э т и л ю д и : [ э к с - д е п у т а т о т з а п р е щ е н н о й н а Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды», — заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что ответственность за коррупцию в Вооруженных силах Украины во время боевых действий полностью лежит на Зеленском. Он добавил, что Зеленский стремится переложить ответственность за ошибки как на западных союзников, так и на политическую оппозицию внутри страны.

СМИ: Порошенко* могут арестовать в ближайшее время

До этого СНБО Украины официально ввел санкции против Порошенко. В частности, бывшему главе государства запрещается совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.