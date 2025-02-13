Пока вы не уснули: заявление Лаврова после разговора Путина и Трампа и новое оружие РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров сделал заявление после разговора Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа «беседой двух воспитанных и вежливых людей». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, его поразило «оцепенение» в мире после разговора Путина и Трампа, как будто эти переговоры представляли собой нечто исключительное. Российский министр выразил надежду, что конструктивная беседа Путина и Трампа «отрезвит отдельных представителей Запада», передает ТАСС.

Читать новость полностью

В России появится новое гиперзвуковое оружие

В России появится новое гиперзвуковое оружие, созданием которого занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), заявил газете «Красная звезда» ее генеральный директор Борис Обносов. По его словам, работа идет «усердно и непрерывно».

" Н а з о в у о д н у и з о с н о в н ы х и з в е с т н ы х з а д а ч корпорации — создание гиперзвукового оружия. На этом направлении мы тоже усердно и непрерывно работаем", — сказал он.

Читать новость полностью

Песков высказался о возможном возвращении территорий Украине

В вопросе завершения российско-украинского конфликта не нужно забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможном возвращении Украине некоторых территорий.

Читать новость полностью

Шольц выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не следует проявлять «излишней снисходительности» к Москве и следует избегать «навязанного мира» для Украины. Его слова передает Politico.

Он также счел преждевременными дебаты о каких-либо миротворческих силах на Украине с участием войск ФРГ. По его словам, сегодня это не тот вопрос, который стоит обсуждать.

Читать новость полностью

В США сделали сенсационное заявление об убийстве президента Кеннеди

© Zuma/TACC

К убийству президента Джона Ф. Кеннеди в Далласе в ноябре 1963 года были причастны двое стрелков. Такое сенсационное заявление сделала член Палаты представителей от Республиканской партии, глава новой рабочей группы Конгресса по раскрытию федеральных секретов Анна Паулина Луна (35 лет) из Флориды, сообщает газета New York Post.

" С у д я п о т о м у , ч т о я в и ж у н а д а н н ы й м о м е н т , п е р в о н а ч а л ь н ы е с л у ш а н и я , к о т о р ы е п р о в о д и л и с ь з д е с ь в К о н г р е с с е , б ы л и о ш и б о ч н ы м и с т о ч к и з р е н и я т е о р и и о д н о г о в ы с т р е л а " , - с к а з а л а Л у н а н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и к а с а т е л ь н о р а б о т ы к о м и с с и и У о р р е н а .

Читать новость полностью

Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО

Новейшая зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М» способна перехватывать ракеты, которые схожие по характеристикам с российским ракетным комплексом «Орешник», заявил ТАСС военный эксперт полковник Михаил Ходаренок.

На полях международной выставки Aero India-2025 специалист предупредил, что это лишь его мнение.

Читать новость полностью

Полиция не нашла тела убитого экс-мэра Самары и его жены

Правоохранители обследовали мусорный полигон, но не смогли найти тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом со ссылкой на регоператора по обращению с ТКО «Экология» пишет РИА Новости.

5 февраля в Самаре возбудили дело об убийстве бывшего мэра города и его жены. В качестве подозреваемой задержали их внучку Екатерину Бельскую, которая после пропажи дедушки начала распродавать его имущество. По словам соседей, внучка Тарховых выносила из дома подозрительные пакеты и емкости. Следовали высказали предположение, что женщина могла вывезти тела бабушки и дедушки к мусорным контейнерам.

Читать новость полностью

Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке

Актер Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке. 64-летний артист процитировал строки из стихотворения Омара Хайяма и улыбался в камеру. Кадры он опубликовал в соцсетях.

Напомним, что СМИ сообщали об обнаружении у артиста страшной болезни. Сообщалось, что у него нашли рак, а сейчас Олег якобы проходит курс специальной терапии. Отмечалось, что в последнее время мужчина сильно изменился – исхудал и облысел, а также начал носить мешковатую одежду.

Читать новость полностью

Королева не приехала на 79-летие живущей в США матери

Певица Наташа Королева не приехала на 79-летие матери, живущей в США. Артистка рассказала о празднике родительницы в соцсети.

13 февраля Людмила Порывай отметила 79-летие. В честь этого события Наташа посвятила ей трогательный пост, опубликовав снимок мамы в праздничном платье. Как выяснилось, в свой день Порывай планирует устроить девичник, однако Королевой на нем не будет. Певица не стала уточнять, почему не поехала на праздник к маме в США, но выразила надежду, что та весело проведет время.

Читать новость полностью

Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его назначение советником министра спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Елены Вяльбе на его назначение советником министра спорта России.

Журналист посмеялся над тем, что Вяльбе отказалась комментировать произошедшее.

Читать новость полностью