В Саудовской Аравии ответили на вопрос о встрече Трампа и Путина

Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации королевства.

« Е щ е н е т , п о к а н е о п р е д е л е н а д а т а с о з ы в а в с т р е ч и в в е р х а х м е ж д у д в у м я п р е з и д е н т а м и » , — т а к с о б е с е д н и к а г е н т с т в а о т в е т и л н а в о п р о с о т о м , н а ч а л а с ь л и п о д г о т о в к а к с а м м и т у л и д е р о в д в у х с т р а н .

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры президентов России и США длились полтора часа. В ходе беседы лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

После разговора президент США заявил журналистам, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта на Украине.