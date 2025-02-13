Адвокат рассказал, где сейчас находится Александр Винник

Находившийся под стражей в США россиянин Александр Винник сейчас «находится в транзите». Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

Деталей адвокат не привел. Ранее власти США сообщили, что в обмен на Марка Фогеля американские власти освободят Винника.

На этой неделе советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который находится в заключении в США, вернется в РФ по итогам контактов с Вашингтоном. Имя этого человека Песков называть не стал.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняли в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют. Он был экстрадирован в Штаты в августе 2022 года.