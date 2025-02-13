В СБУ объяснили санкции против Порошенко*
Власти Украины решили ввести санкции против экс-президента страны Петра Порошенко* из-за создания «угрозы государственной безопасности». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Владимир Зеленский 13 февраля утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении персональных экономических санкций против нескольких украинских бизнесменов и политиков. Санкции включают блокировку активов, запрет торговых операций, лишение госнаград и другие меры.
В сообщении СБУ отмечается, что бессрочные санкции введены против «гражданина Израиля Игоря Коломойского**, граждан Украины Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко* и Виктора Медведчука».
В СБУ заявили, что решение о санкциях было принято «с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития».
В СБУ подчеркнули, что во время президентства Порошенко* страна оказалась в «энергетической зависимости». Также в сообщении отмечается, что Коломойскому** было доложено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем.
* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.