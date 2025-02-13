Стал известен статус сделки Украины и США по природным ресурсам

Владимир Зеленский не стал подписывать соглашение об украинских редкоземельных металлах, которое подготовила новая администрация США. Об этом сообщает CNN.

Автор статьи отметил, что в течение трех последних лет Зеленский был «тотемной фигурой единой позиции Запада» против России, но теперь все изменилось. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля посетил Киев для обсуждения сделки по редкоземельным элементам. После переговоров с Бессентом Зеленский провел с ним совместную пресс-конференцию, на которой «выступил сдержанно». Как отмечает CNN, Зеленский надеялся лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить «широкомасштабное видение мира».

Вместо этого Зеленскому передали через Бессента «в основном финансовую сделку», и Зеленский на нее не согласился. По словам автора статьи CNN, соглашение подразумевало, что помощь Украине будет превращена в кредиты, «которые Киев однажды вернет».

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По данным CNN, именно во время краткого визита Бессента появились новости, что Трамп занят другими делами - телефонными переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным. Обмен мнениями был «подслащен» неожиданным обменом заключенными, состоявшимся за день до переговоров.

« Э т о б ы л и 4 8 ч а с о в л и х о р а д о ч н ы х с н о в , м а л я р и й н о г о н о ч н о г о п о т а и д р о ж и д л я З е л е н с к о г о . Р а н ь ш е е в р о п е й с к и е л и д е р ы е х а л и ц е л ы й д е н ь н а с т а р о м п о е з д е , ч т о б ы с ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я с н и м . Т е п е р ь о н л и ш ь в т о р о й в с п и с к е в ы з о в о в Трампа после Путина», - отмечается в статье.

В начале февраля Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине. Детали сделки не раскрывались.