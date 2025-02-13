Сын Илона Маска велел Трампу заткнуться и убираться из Белого дома

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Во время пресс-конференции американского миллиардера Илона Маска, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома, его семилетний сын X Æ A-XII успел пообщаться с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пока Маск выступал и отвечал на вопросы представителей прессы, его сын корчил рожицы, ковырял в носу и перебивал отца. Кроме того, он дважды обратился к Трампу. Теперь пользователи соцсетей спорят, что именно сказал мальчик.

Многие считают, что он велел Трампу убираться из Белого дома. Кое-кто расслышал, что сначала X Æ A-XII произнес:

« Я х о ч у , ч т о б ы т ы з а т к н у л с я » . З а т е м о н я к о б ы д о б а в и л : « Т ы н е п р е з и д е н т , л у ч ш е б ы т ы ш е л о т с ю д а » .

В обоих случаях речь Маска заглушает некоторые слова мальчика.

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На видео также попали кадры, на которых X Æ A-XII вытирает палец о стол Resolute, который был подарен 19-му президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

В 2020 году певица Граймс родила от Илона Маска сына X Æ A-XII. В конце 2021 года у пары появилась дочь Экза Дарк Сайдириэль, которую выносила суррогатная мать. Третьего ребенка Маска и Граймс зовут Техно Механикус.