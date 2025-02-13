Президент США Дональд Трамп заявил, что видит возможность для завершения украинского конфликта после проведения в среду «великолепных переговоров» с Россией и Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского политика, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным «замечательные».

« В е л и к о л е п н ы е п е р е г о в о р ы с Р о с с и е й и Украиной вчера» — написал он.

Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, а Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Отмечалось, что российский лидер «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Кроме того, они договорились продолжить контакты, а также организовать личные встречи.