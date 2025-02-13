Шольц выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не следует проявлять «излишней снисходительности» к Москве и следует избегать «навязанного мира» для Украины. Его слова передает Politico.

© Газета.ru

Он также счел преждевременными дебаты о каких-либо миротворческих силах на Украине с участием войск ФРГ. По его словам, сегодня это не тот вопрос, который стоит обсуждать.

« Н е п о н я т н о , н а к а к и х у с л о в и я х Украина будет готова согласиться на мирное соглашение. Мне совершенно ясно, что не может быть решения, которое не включало бы в себя участие Соединенных Штатов», — сказал Шольц.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс «абсолютно поддерживает» мирные переговоры по решению конфликта на Украине. По его словам, телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

Лавров сделал заявление после разговора Путина и Трампа

Ранее Бербок удивилась разговору Путина и Трампа.