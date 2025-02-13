Глава Пентагона назвал Трампа «лучшим переговорщиком в мире»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что считает президента Дональда Трампа «лучшим переговорщиком в мире». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО.

Вечером 12 февраля Кремль сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. После беседы американский лидер отмечал, что договорился с российским коллегой о необходимости поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно».

« Д у м а ю , в ы у в и д е л и в ч е р а к а к п р е з и д е н т Т р а м п , к о т о р ы й с а м я в л я е т с я с а м ы м л у ч ш и м п е р е г о в о р щ и к о м в м и р е , с в е л в м е с т е д в е с т о р о н ы д л я н а х о ж д е н и я м и р а п у т е м п е р е г о в о р о в » , — п р о к о м м е н т и р о в а л Х е г с е т б е с е д у д в у х л и д е р о в .

Ранее в Кремле сообщали, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа продолжалась полтора часа.