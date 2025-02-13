Глава Пентагона назвал Трампа «лучшим переговорщиком в мире»
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что считает президента Дональда Трампа «лучшим переговорщиком в мире». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО.
Вечером 12 февраля Кремль сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. После беседы американский лидер отмечал, что договорился с российским коллегой о необходимости поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно».
«Думаю, вы увидели вчера как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком в мире, свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров», — прокомментировал Хегсет беседу двух лидеров.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа продолжалась полтора часа.