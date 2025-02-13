Посол ответил на обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии БПЛА

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

Обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии дронов являются бездоказательными, об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров после визита в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает ТАСС.

« Я б ы п р е д о с т е р е г в л а с т и М о л д а в и и и п р е с с у о т с к о р о п а л и т е л ь н ы х в ы в о д о в . Ж д е м р е з у л ь т а т о в р а с с л е д о в а н и я . В э т о й с и т у а ц и и н а д о р а з б и р а т ь с я . С л у ч а й н ы е и н ц и д е н т ы , о н и , к о н е ч н о , и м е ю т м е с т о , п о э т о м у э т о в с е т р е б у е т о т д е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я » , – с к а з а л д и п л о м а т .

Также посол подчеркнул, что Москва не заинтересована в обострении отношений с Молдавией.

« М о л д о в а н е я в л я е т с я с т о р о н о й к о н ф л и к т а . У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», – отметил Озеров.

Он призвал дождаться итогов расследования, которое определит принадлежность упавших летательных аппаратов.

Напомним, полиция Молдавии обнаружила беспилотник на юге страны в районе Тараклия, устройство упало в окрестностях села Салчия. В нем не содержались взрывчатые вещества.