К убийству президента Джона Ф. Кеннеди в Далласе в ноябре 1963 года были причастны двое стрелков.

Такое сенсационное заявление сделала член Палаты представителей от Республиканской партии, глава новой рабочей группы Конгресса по раскрытию федеральных секретов Анна Паулина Луна (35 лет) из Флориды, сообщает газета New York Post.

" С у д я п о т о м у , ч т о я в и ж у н а д а н н ы й м о м е н т , п е р в о н а ч а л ь н ы е с л у ш а н и я , к о т о р ы е п р о в о д и л и с ь з д е с ь в К о н г р е с с е , б ы л и о ш и б о ч н ы м и с т о ч к и з р е н и я т е о р и и о д н о г о в ы с т р е л а " , - с к а з а л а Л у н а н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и к а с а т е л ь н о р а б о т ы к о м и с с и и У о р р е н а .

Комиссия Уоррена, проводившая почти годичное правительственное расследование убийства Джона Кеннеди, установила, что президент был убит Ли Харви Освальдом, который действовал в одиночку.

Однако специальный комитет Палаты представителей по расследованию убийства в своем заключительном докладе в 1979 году пришел к выводу, что Кеннеди "вероятно, был убит в результате заговора".

В этой связи Луна отметила, что были получены противоречивые доказательства о различных расследованиях убийства Джона Кеннеди.

" Я д у м а ю , ч т о д а ж е ФБР в то время сообщало о некоторых аномалиях при первоначальном вскрытии в Бетесде, штат Мэриленд", - указала конгрессвумен.

" О д н а к о в с е э т о , п о х о ж е , б ы л о т щ а т е л ь н о о б р а б о т а н о и п о в т о р е н о в с р е д с т в а х м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и , ч т о б ы п р о т о л к н у т ь о п р е д е л е н н у ю в е р с и ю , с к о т о р о й м ы н е с о г л а с н ы " , - п о я с н и л а Л у н а .

Политик надеется, что новая рабочая группа сможет "опровергнуть некоторые из существующих теорий" об убийстве Джона Кеннеди и установить "полную правду".

Целевая группа Конгресса намерена продолжить усилия администрации президента Дональда Трампа по рассекречиванию записей, связанных с убийствами Джона Кеннеди, его брата сенатора Роберта Ф. Кеннеди (штат Нью-Йорк) и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Работа начнется с тщательного расследования гибели Джона Кеннеди во время покушения в ноябре 1963 года в Далласе, штат Техас.