Между США и Европой разразится серьезный конфликт из-за Украины. Брюссель требует предоставить ему место за столом переговоров, но глава Белого дома Дональд Трамп этого не хочет. О ситуации порассуждал в беседе с газетой «Взгляд» германский политолог Александр Рар.

Эксперт указал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа поверг Европу в шок.

« Е в р о п е й с к о е х н ы к а н ь е о т о м , ч т о Е в р о п а т о ж е в а ж н а , ч т о е е н е л ь з я и с к л ю ч а т ь и з д и п л о м а т и ч е с к о г о п р о ц е с с а , т о л ь к о е щ е б о л ь ш е р а з о з л и т а д м и н и с т р а ц и ю Трампа», — убежден он.

В то же время американский лидер не намерен приглашать на встречу с Путиным ни главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ни Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. На фоне этого между Вашингтоном и Брюсселем зреет конфликт, указал Рар. Он добавил, что Берлин, Лондон и Париж теперь оказались под давлением сразу и России, и США.

Новый глава Пентагона сделал ряд заявлений по украинскому конфликту

Каллас ранее заявила, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине без участия стран Европейского союза невозможны.

« Р е ч ь и д е т о б Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью», — высказалась она.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова Каллас истерикой. По его словам, пока участие Европы напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв.