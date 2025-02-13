Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск назвал американское агентство Associated Press «Ассоциированной пропагандой» после сообщений о том, что издание получило около $52 млн из бюджета США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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« T h e A s s o c i a t e d P r o p a g a n d a ( А с с о ц и и р о в а н н а я п р о п а г а н д а . – п р и м . р е д . ) » , — п о д ч е р к н у л Маск.

13 февраля Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

Маск назвал деятельность Reuters «полнейшим обманом».

До этого миллиардер пошутил над так называемыми «независимыми СМИ» на Украине и в России, которые спонсировало USAID.

Ранее Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID.