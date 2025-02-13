Мировые СМИ отреагировали на разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ставший первым прямым обменом мнениями между главами двух стран с начала российской спецоперации на Украине в 2022 году, привлек пристальное внимание мировых СМИ. «Рамблер» собрал самые интересные статьи мировой прессы по этому поводу.

Разговор состоялся 12 февраля. Переговоры глав России и США, длившиеся почти полтора часа, были посвящены ряду вопросов, в том числе конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. После чего Трамп отметил, что договорился с российским коллегой о том, что следует поручить командам начать подготовку к переговорам по урегулированию ситуации на Украине «немедленно». В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе».

Дональд Трамп одним телефонным звонком перевернул многолетнюю политику США в отношении конфликта на Украине, отмечает агентство Bloomberg

« Э т о р е з к и й р а з в о р о т . П р и Джо Байдене не было прямого общения между лидерами стран <...>, а американская политика была сосредоточена на предоставлении денег и оружия, чтобы помочь Украине сопротивляться. Теперь все это быстро меняется», - констатировали журналисты.

Американское информационное агентство также обратило внимание на то, что европейские лидеры «были ошеломлены, узнав о звонке», сочтя его «сигналом о том, что Трамп продает Украину».

По данным британской газеты Financial Times, лидеры Евросоюза опасаются, что не будут допущены на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но при этом Дональд Трамп постарается переложить на европейские страны восстановление разрушенных военными действиями территорий.

Опрошенные изданием более 10 высокопоставленных европейских чиновников считают, что Трамп видит в Европе «только деньги» и нынешняя ситуация может стать «настоящей проверкой единства» союзников.

А немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung задалось вопросом, какова роль Киева в предстоящих переговорах.

«Трамп ясно дал понять, что сначала он обсудит с Путиным решение, позволяющее закончить [конфликт на Украине]. (…) При таких обстоятельствах «победы» для Украины больше не будет», - говорится в статье.

Газета The Economist также уверена, что телефонный разговор Путина и Трампа показал «туманное» будущее поддержки Украины, так как «именно Америка, похоже, пошла на компромиссы». Это привело к тому, что настроение среди украинских чиновников «сильно ухудшилось».

« Я д у м а ю , ч т о в с е р е ш и т с я б е з Украины. Украина в дерьме. И Европа, кстати, тоже», - приводит газета слова одного из источников в украинских властных кругах.

Такое ускорение усилий по решению украинского кризиса стало «впечатляющем» и «застало врасплох украинские власти, находившиеся под максимальным давлением», констатирует Le Parisien.

«Дональд Трамп не предупредил своего коллегу Владимира Зеленского перед публикацией своего текста в социальных сетях», - заметили журналисты.

А издание Newsweek обратило внимание на то, что президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.