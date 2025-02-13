Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ политика.

Согласно документу, в отношении бывшего главы государства вводят 17 видов ограничений. В частности, санкции включают в себя лишение государственных наград, бессрочную блокировку активов, запрет на вывод средств за границы Украины и приобретение в собственность земельных участков, а также другие меры. Действовать они будут бессрочно.

Ранее в новой администрации США заявляли, что Вашингтон хочет, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца года. Полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года, однако украинские власти отменили выборы, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение. После заявлений Белого дома давление офиса украинского политика на оппозицию усилилось.

Ранее СМИ сообщили, что полицейские дежурят недалеко от дома Порошенко. Утверждается, что его готовятся арестовать по обвинению в государственной измене

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов