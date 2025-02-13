СМИ: Асад покинул Сирию после встречи с чиновником из России

Сын экс-президента Сирии Башара Асада Хафез рассказал в соцсетях о деталях эвакуации своей семьи из Дамаска в декабре прошлого года. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила Baza.— Все изменилось после полуночи, когда к нам домой в районе Аль-Малки прибыл российский чиновник, — написал он.

© Вечерняя Москва

По его словам, решение об отъезде было принято внезапно после визита российского чиновника, который передал просьбу переместиться в Латакию. Семья Асада вылетела на российскую базу Хмеймим, но из-за ухудшения ситуации на фронте и потери связи с Дамаском была эвакуирована в Россию.

По словам Хафеза Асада, планов покидать Сирию у семьи не было, даже во время обострения ситуации в 2012–2013 годах. Эти сообщения сейчас удалены, их содержание передал Telegram-канал.

Один из сирийских военных офицеров рассказал, что за несколько часов до своего отлета в Россию Башар Асад выступал на брифинге, на котором говорил, что российская военная поддержка уже в пути.

До этого стало известно, что сирийская армия, которая была под контролем экс-президента Сирии, еще до падения режима стремительно отходила с наступлением оппозиции: причиной тому послужила нехватка солдат из-за коррупции в стране, многие из военных были демобилизованы или не попадали под требования службы.