Сторонники Порошенко* устроили дебош прямо в парламенте и попали на видео

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко* заблокировали трибуну в Верховной раде в знак протеста против санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые ввели против экс-лидера, сообщает «Страна.ua». На появившихся в Сети кадрах видно, что нардепы держат в руках плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям» и «Нет диктатуре».

Как написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, члены партии Порошенко собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, начали спорить и кричать Затем завязалась легкая потасовка «без драки, но с толкотней». В итоге заседание парламента закрыли спустя несколько минут.

Ранее Порошенко* заявил, что во время заграничной поездки его предупреждали, что у руководства Киева «сорвало крышу». Председатель партии «Европейская солидарность» отметил, что вернулся на родину несколько дней назад, посетив США, Германию, Францию, Польшу и Бельгию.

Бывший глава государства добавил, что получил сразу 15 повесток в Госбюро расследований, что сделало невозможным его поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов дежурят около дома Порошенко и готовятся арестовать его по обвинению в государственной измене.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов