США допустили признание потери Украиной территорий

Потеря Украиной территорий будет зафиксирована в соглашении. Такое развитие событий допустил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает «Интерфакс-Украина».

« Б у д е т о п р е д е л е н н о е с о г л а ш е н и е о п о т е н ц и а л ь н о й п о т е р е т е р р и т о р и и . Н о п о с л у ш а й т е , в а м н е о б я з а т е л ь н о п р и з н а в а т ь э т о . К о г д а С С С Р п о к о р и л с т р а н ы Б а л т и и , м ы н и к о г д а н е г о в о р и л и , ч т о о н и в л а д е ю т э т и м и с т р а н а м и . М ы г о в о р и л и , ч т о о н и н а х о д и л и с ь п о д г о с п о д с т в о м [ С С С Р ] » , — с к а з а л о н .

Келлог подчеркнул, что на вопрос принадлежности территорий нужно смотреть в долгосрочной перспективе, однако он остается «частью переговоров». По его словам, всем сторонам конфликта необходимо заключить долгосрочное и «очень, очень устойчивое» соглашение по безопасности.

Подоляк: решения об отказе от территорий могут приниматься только на референдуме

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками США по Североатлантическому альянсу честного разговора по конфликту на Украине.