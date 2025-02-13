Обзор иноСМИ: «удар по Украине» и «крах попыток изолировать Россию»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Удар по Украине: Трамп и Путин начинают прямые переговоры»

Президент США Дональд Трамп начал прямые переговоры по Украине с главой России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора 12 февраля они договорились тесно сотрудничать, в том числе посредством личных встреч, пишет японская газета Nikkei.

Как отмечает издание, предыдущая администрации США выступала против переговоров без участия Украины, но телефонные переговоры Путина и Трампа ознаменовали собой «явный разворот к более примирительному подходу». По версии Nikkei, новый подход Трампа стал «ударом по Украине».

«Крах попыток изолировать Россию»

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа знаменует собой начало мирных переговоров по Украине, пишет The New York Times. По версии газеты, для Путина беседа с Трампом стала важной вехой, ознаменовавшей крах попыток Запада изолировать Россию дипломатическим путем.

Как отмечает NYT, Трамп ясно дал понять своим советникам, что приоритетной задачей его администрации является прекращение конфликта на Украине. По словам Трампа, они с Путиным говорили о сильных сторонах их стран и о «большой выгоде, которую они когда-нибудь получат, работая вместе». Трамп, «страх которого перед ядерной войной исчисляется десятилетиями», давно стремился к улучшению отношений с Россией, подчеркивает NYT.

Назван возможный сценарий завершения украинского кризиса

Теперь, когда президент США Дональд Трамп начал переговоры по Украине, главный вопрос заключается в том, «продаст ли он украинцев», заявил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Трамп объявил, что по результатам «длительного и очень продуктивного» разговора с президентом России Владимиром Путиным он согласился «немедленно начать переговоры». Дружелюбный тон американских и российских заявлений заставил некоторых сторонников Украины беспокоиться, что Трамп и Путин могут заключить сделку «через голову Киева» - с уступками, которые оставят Украину уязвимой.

Эта обеспокоенность началась с заявлений министра обороны США Пита Хегсета. Он подчеркнул, что Украина должна отказаться от своей «иллюзорной цели» вернуться к старым границам и забыть о вступлении в НАТО. В то же время Хегсет указал, что прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, подкрепленные «квалифицированными войсками». Администрация США предсказуемо хочет, чтобы эту работу выполнили европейцы. План заключается в отправке на Украину миротворческих сил стран НАТО, но в рамках «миссии вне НАТО», как выразился Хегсет. По словам Игнатиуса, из заявлений Трампа и Хегсета можно сделать вывод, что США выступают за прекращение огня вдоль линии соприкосновения ВС РФ и ВСУ. Это напоминает о линии перемирия, которая положила конец войне на Корейском полуострове и позволила Южной Корее достичь впечатляющего процветания на своей стороне демилитаризованной зоны, отметил автор статьи.

В ХАМАС согласились продолжить сделку с Израилем

Палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с египетскими посредниками о продолжении сделки по освобождению заложников в ее первоначальном виде, сообщает The Jerusalem Post. В обмен на свое согласие ХАМАС получит гуманитарную помощь, топливо, лекарства и материалы для больниц.

В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Сообщалось, что сделка предусматривает три этапа, согласован лишь первый из них. Он предусматривает поэтапный обмен заложниками и заключенными. Осведомленный источник The Jerusalem Post заявил, что Израиль настроен оптимистично и считает, что сделка по освобождению заложников может быть продолжена. Следующий обмен может состояться в субботу, 15 февраля.

Разговор Путина и Трампа испугал чиновников ЕС

Ведущие европейские дипломаты предупредили, что переговоры с высокими ставками, которые могут решить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, пишет Politico. Заявления дипломатов ЕС прозвучали после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «мира можно достичь только сообща, а это значит - с Украиной и европейцами». Ее латвийская коллега Байба Браже подчеркнула, что украинское участие в любых мирных переговорах имеет «решающее значение». Браже также призвала «ослабить Россию на поле боя». Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС выступают за «справедливый мир», над которым Украина, Европа и США должны работать вместе. Как отмечает Politico, чиновники ЕС давно опасаются, что «исторически теплые» личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что европейцев отстранят от обсуждения будущего их континента.