Шольц потребовал участия в переговорах по миру на Украине

Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke.

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« Х о р о ш о , ч т о п р е з и д е н т ы с о з в о н и л и с ь д р у г с д р у г о м < . . . > Н о я о с т а ю с ь п р и : к э т и м п е р е г о в о р а м о б я з а т е л ь н о н е о б х о д и м о п р и в л е ч ь Украину, а также Европу. В конце концов, речь идет о фундаментальных идеях, которые касаются безопасности и мира в Европе», — утверждает Шольц.

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Также Шольц заявил, что Украина должна получить долгосрочную поддержку вооружением и после завершения конфликта, для чего нужна международная поддержка.

До этого министерство иностранных дел королевства сообщило, что Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на своей территории.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.