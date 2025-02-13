На Украине ввели санкции против Медведчука и Коломойского

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) подпали под санкции, принятые на заседании Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 12 февраля. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в СНБО.

По их данным, на заседании были введены санкции не только против бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), но и против Медведчука и Коломойского. Помимо этого, в новые санкционные списки занесли украинского бизнесмена Константина Жеваго и бывшего акционера Приватбанка, украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который был партнером Коломойского.

При этом не уточняется, какие именно рестрикции применены к этим лицам, которые и так столкнулись с преследованиями на Украине. В частности, Медведчука незаконно лишили украинского гражданства, а также депутатского мандата и госнаград. Партия политика "Оппозиционная платформа - За жизнь" была запрещена в стране, а против него самого ввели санкции. Что касается Коломойского, то он находится в СИЗО с сентября 2023 года. Жеваго и Боголюбов арестованы на Украине заочно.

12 февраля Порошенко сообщил, что СНБО ввел против него санкции. Также он пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований. На сайте Владимира Зеленского указ до сих пор не опубликован.

Ранее в новой администрации США заявили, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца этого года. После этого, как отмечают украинские СМИ, давление Зеленского, президентские полномочия которого официально истекли после 20 мая 2024 года, на политическую оппозицию особенно усилилось.