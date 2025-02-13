Трамп прокомментировал положение Зеленского на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире на Youtube-канале Associated Press, что малое количество украинцев доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому.

« Е м у (Зеленскому. — «Газета.Ru») придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — пояснил Трамп.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта.

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До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не ожидает, что на будущей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине. При этом Писториус допустил, что Украина может согласиться на территориальные уступки на определенных условиях при подписании мирного договора.