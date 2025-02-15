Премьер-министр Венгрии рассказал, из-за чего начался конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

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« Д а в а й т е н е з а б ы в а т ь , ч т о э т о в о й н а н е п р о с т о и з - з а Украины. Не заблуждайтесь. Стратегическая причина этой войны называется «расширение НАТО», — пояснил Орбан, уточнив, что его позиция по поводу российско-украинского конфликта всегда была одинаковой.

Он добавил, что Россия никогда не согласится с расширением НАТО за счет Украины и никогда не позволит альянсу подойти еще ближе к своим границам.

Орбан заявил о непонимании России политиками в ЕС

До этого Орбан резко раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов.

По словам Орбана, прежний экономический успех ЕС, в значительной мере определявшийся процветанием немецкой экономики, был основан на симбиозе дешевой российской энергии и передовых западных технологий.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.