Президент Украины Владимир Зеленский планировал захватить Курскую АЭС, чтобы обменять станцию на Запорожскую АЭС в будущем, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, план украинского лидера провалился, поскольку подразделения ВСУ «завязли в приграничье».

Ц е л ь ю е г о а в а н т ю р ы в К у р с к о й о б л а с т и б ы л о ж е л а н и е з а х в а т и т ь л ю б о й ц е н о й К у р с к у ю А Э С , ч т о б ы з а т е м п о м е н я т ь н а З а п о р о ж с к у ю А Э С , н о п л а н э т о т п р о в а л и л с я , — з а я в и л Рогов.

Зеленский осознает провал его плана по Курской области и накаляет ситуацию вокруг Запорожской АЭС, считает общественник. По словам Рогова, поэтому Вооруженные силы Украины повысили частоту обстрелов и провокаций против атомной станции и города-спутника Энергодара.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали автостоянку в Энергодаре. Объект находился в 300 метрах от первого реактора ЗАЭС, уточнил глава региона. ВСУ задействовали беспилотники.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приложит все усилия для нейтрализации угроз работы Запорожской АЭС со стороны Украины. Россия также продолжит сотрудничать с руководством МАГАТЭ для обеспечения безопасности на станции.